"Юная Тернер". Гайтана показала дочь в парике

Украинская певица Гайтана поделилась снимком трехлетней дочери Сапфир-Николь во время примерки пышного парика.

Гайтана: Если мечтаете о красивых кудряшках, запаситесь терпением Фото: Гайтана / Facebook

Украинская певица Гайтана опубликовала в Instagram серию фото, показав, как ее трехлетняя дочь Сапфир-Николь позирует в пышном парике.

"Если мечтаете о красивых кудряшках, запаситесь терпением. Кудряшки требуют постоянного увлажнения", – рассказала певица.

Гайтана призналась, что использует в качестве увлажнителя самодельный спрей, состоящий из равных частей воды и кондиционера для волос.

В качестве альтернативы Гайтана порекомендовала смешать воду с оливковым маслом в пропорции семь к трем.

"Милаха", – оценили фото дочери певицы фолловеры.

"Юная [певица] Тина Тернер", – написали в комментариях подписчики.

Гайтана стала мамой в начале июля 2017 года. Отец Сапфир-Николь – саунд-продюсер Александр Смарт, супруг Гайтаны. Пара тайно от СМИ зарегистрировала брак в 2016 году.