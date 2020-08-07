"Юная Тернер". Гайтана показала дочь в парике

Украинская певица Гайтана опубликовала в Instagram серию фото, показав, как ее трехлетняя дочь Сапфир-Николь позирует в пышном парике.
"Если мечтаете о красивых кудряшках, запаситесь терпением. Кудряшки требуют постоянного увлажнения", – рассказала певица.
Гайтана призналась, что использует в качестве увлажнителя самодельный спрей, состоящий из равных частей воды и кондиционера для волос.
В качестве альтернативы Гайтана порекомендовала смешать воду с оливковым маслом в пропорции семь к трем.
"Милаха", – оценили фото дочери певицы фолловеры.
"Юная [певица] Тина Тернер", – написали в комментариях подписчики.
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Если вы мечтаете о красивых кудряшках, запаситесь терпением Кудряшки требуют постоянного увлажнения, если не хотите превратиться в обладателя #dreadlocks Мои * совет! Не тратьте деньги попусту на дорогие лосьоны для волос. Достаточно сделать спреи * из воды и обычного кондиционера для волос 50/50 или вода+оливковое масло 70/30 #гаи * танамама #curls #dress @mums_mania
Гайтана стала мамой в начале июля 2017 года. Отец Сапфир-Николь – саунд-продюсер Александр Смарт, супруг Гайтаны. Пара тайно от СМИ зарегистрировала брак в 2016 году.