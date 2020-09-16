Бывшая жена рэпера Сереги: В нашей семье насилие было. Он избивал меня

По словам Полины Ололо, бывший гражданский муж рэпер Серега (Сергей Пархоменко) избивал ее во время своих запоев.

Полина Ололо – бывшая гражданская жена рэпера Сереги (Сергея Пахоменко) – заявила, что пережила физическое насилие с его стороны. Об этом она рассказала в интервью передаче "Зірковий шлях" на канале "Украина".

"В нашей семье насилие было. Он поднимал на меня руку. Избивал меня. Меня никто не выпускал. Две недели я была дома – две недели он пил водку. У меня несколько дней глаза не открывались", – призналась она.

В начале марта 2020 года Ололо в заявила, что Пархоменко без ее разрешения вывез сыновей – 11-летнего Марка и девятилетнего Платона – в аннексированный Россией Крым.

24 мая спустя четыре месяца после разлуки с детьми Ололо случайно встретилась со своим младшим сыном Платоном на территории загородного комплекса под Киевом. О местонахождении детей она узнала из сообщения, которое было отправлено ей с неизвестного номера. Однако во время встречи ребенок заявил матери, что не хочет жить с ней, так как она "необеспеченная".

В конце июня Ололо обвинила Серегу в затягивании судебного процесса, во время которого должно быть принято решение, с кем из родителей будут проживать их сыновья.

Сергей Пархоменко (сценические псевдонимы – рэпер Серега и Полиграф ШарикOFF) стал знаменитым после выхода песни "Черный бумер".

Официально певец ни разу не был женат. В отношениях с гражданской супругой Полиной у артиста родилось двое сыновей – Марк и Платон. В 2014 году Серега снял сыновей в клипе "Твой любимый клоун". В 2015 году Пархоменко ушел из семьи.

Полина Ололо после расставания с Сергеем Пархоменко родила дочь в отношениях с мужчиной, имени которого не называет.