"Было больнее некуда". Бывшая гражданская жена рэпера Сереги рассказала, как рожала младшего сына

По словам Полины Ололо, бывшей гражданский жены рэпера Сереги (Сергея Пархоменко), она родила второго сына Платона в 23 года.

Ололо: В 9.20 12 августа в 23 года я стала мамой двух сыновей Фото: polina_lola / Instagram

Бывшая гражданская жена рэпера Сереги и мать его двух сыновей Полина Ололо призналась, что, когда во время второй беременности у нее начались схватки, мужа дома не было – он уехал смотреть участки под застройку. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram 12 августа, посвятив публикацию дню рождения младшего сына Платона.

По словам Ололо, когда она поняла, что скоро родит, ей пришлось срочно вызывать Серегу домой.

"Я вышла на балкон и прислушалась к себе. Через 20 минут вызвала мужа обратно, понимая, что Платон принял приглашение прийти в этот мир. Еще через 20 минут мы мчались в роддом. Половину дороги я не вспомню, потому что провела ее в адских схватках. Платоша мучил меня недолго, но было больнее некуда. В 9.20 12 августа в 23 года я стала мамой двух сыновей", – поделилась воспоминаниями Ололо.

В начале марта 2020 года Ололо в интервью журналистам передачи ЖВЛ заявила, что Пархоменко без ее разрешения вывез сыновей – 11-летнего Марка и девятилетнего Платона – в аннексированный Россией Крым.

24 мая Ололо заявила, что спустя четыре месяца после разлуки случайно встретилась со своим младшим сыном Платоном. О местонахождении детей она узнала из сообщения, которое было отправлено ей с неизвестного номера. Однако во время встречи ребенок заявил матери, что не хочет жить с ней, так как она "необеспеченная".

Ололо подчеркнула, что, пока сыновья жили с ней, они никогда не обсуждали материальное положение семьи, но за время разлуки все изменилось.

В конце июня Ололо обвинила Серегу в затягивании судебного процесса, во время которого должно быть принято решение, с кем из родителей будут проживать их сыновья.

Сергей Пархоменко (сценические псевдонимы – рэпер Серега и Полиграф ШарикOFF) стал знаменитым после выхода песни "Черный бумер".

Официально певец ни разу не был женат. В отношениях с гражданской супругой Полиной у артиста родилось двое сыновей – Марк и Платон. В 2014 году Серега снял сыновей в клипе "Твой любимый клоун". В 2015 году Пархоменко ушел из семьи.

Полина Ололо после расставания с Сергеем Пархоменко родила дочь в отношениях с мужчиной, имени которого не называет.