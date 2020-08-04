"Я начала примерять на себя фамилию Пархоменко, но счастье продлилось недолго". Бывшая гражданская жена рэпера Сереги рассказала, почему не вышла за него замуж

По словам Полины Ололо, бывший гражданский муж и отец ее двух сыновей, рэпер Серега (Сергей Пархоменко) раздражался, если во время его общения с поклонниками она с детьми находилась рядом.

Ололо: Я видела, что Сергей испытывает дискомфорт, когда к нему подходят люди, а рядом мы с детьми Фото: polina_lola / Instagram

Бывшая гражданская жена рэпера Сереги и мать его двух сыновей Полина Ололо в интервью Viva.ua рассказала, что познакомилась с ним в 2006 году во время кастинга.

По словам Ололо, Серега искал танцовщиц, а она сама до последнего не знала имя организатора кастинга.

"То, что это был Серега, для меня стало приятной неожиданностью. Это уже позже он признался, что влюбился в меня с первого взгляда", – рассказала она.

Ололо сообщила, что Серега сделал ей предложение в 2012 году – когда их младшему сыну Платону исполнился год.

"Я начала примерять на себя фамилию Пархоменко, но счастье продлилось недолго. В августе было сделано предложение, а уже в октябре я отказалась выходить за него замуж", – призналась она.

Ололо объяснила, что отказалась от регистрации брака, так как поняла, что Серега "не хочет этого по-настоящему".

Бывшая гражданская жена артиста также призналась, что Серега присутствовал на родах своих сыновей. Но когда дети подросли, семья, по словам Ололо, начала раздражать музыканта.

"Я видела, что Сергей испытывает неимоверный дискомфорт, когда к нему подходят люди, а рядом мы с детьми. Реакция не всегда была адекватной, со временем это становится раздражителем для публичной личности", – рассказала Ололо.

Она подчеркнула, что в сентябре 2019 года Серега заблокировал ее в социальных сетях.

В начале марта 2020 года Ололо в интервью журналистам передачи ЖВЛ заявила, что Пархоменко без ее разрешения вывез сыновей – 11-летнего Марка и девятилетнего Платона – в аннексированный Россией Крым.

24 мая Ололо заявила, что спустя четыре месяца после разлуки случайно встретилась со своим младшим сыном Платоном. О местонахождении детей она узнала из сообщения, которое было отправлено ей с неизвестного номера. Однако во время встречи ребенок заявил матери, что не хочет жить с ней, так как она "необеспеченная".

Ололо подчеркнула, что пока сыновья жили с ней, они никогда не обсуждали материальное положение семьи, но за время разлуки все изменилось.

В конце июня Ололо обвинила Серегу в затягивании судебного процесса, во время которого должно быть принято решение, с кем из родителей будут проживать их сыновья.

Сергей Пархоменко (сценические псевдонимы – рэпер Серега и Полиграф ШарикOFF) стал знаменитым после выхода песни "Черный бумер".

Официально певец ни разу не был женат. В отношениях с гражданской супругой Полиной у артиста родилось двое сыновей – Марк и Платон. В 2014 году Серега снял сыновей в клипе "Твой любимый клоун". В 2015 году Пархоменко ушел из семьи.

Полина Ололо после расставания с Сергеем Пархоменко родила дочь в отношениях с мужчиной, имени которого не называет.