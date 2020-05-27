"Если бы хотел решать вопросы в формате шоу, я бы это сделал". Серега прокомментировал конфликт с матерью своих сыновей

Рэпер Серега (Сергей Пархоменко) 27 мая впервые прокомментировал конфликт со своей бывшей гражданской женой Полиной Ололо, которая в начале марта 2020 года обвинила его в краже их общих сыновей. Заявление музыкант обнародовал на странице в Instagram.
По словам Пархоменко, он считает неприемлемым выносить личные проблемы, касающиеся детей, на публику.
"Если бы я хотел личные вопросы в формате развлекательного реалити-шоу, я бы давно это сделал. Но поскольку вопрос касается будущего моих детей, считаю это абсолютно неприемлемым. Никакой катастрофы в том, что родители иногда видят процесс воспитания и образования своих детей по-разному, нет. Когда им не удается придти к общему знаменателю, дело решатся в суде", – заявил он.
Артист подчеркнул, что суд даст ответ на вопрос, с кем из родителей будут жить дети.
"До суда дети находятся со мной при наличии у меня всех разрешительных документов со стороны их матери", – написал он.
Музыкант также обратился к СМИ, попросив не "фабриковать новости, в которых идет речь о его детях".
"Это наше личное дело, и мы решим его в правовом поле", – резюмировал он.
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(ПОЛНЫЙ ТЕКСТ В КАРУСЕЛИ) Досудебное обращение к либеральной прессе и добрым самаритянам: Для начала я могу и хочу сказать только хорошее о матери моих детей. Она – прекрасный человек с особым чувством материнской ответственности. Я принципиально воспитываю своих сыновей в абсолютном уважении к матери, и во всем медийном поле они не смогут прочесть никакой другой моей позиции по отношению к ней, кроме как уважительной. Ее стремление заботиться о детях и любыми средствами убедить общественность в том, что их отец – недостойный и аморальный человек, еще до суда, продиктовано суровой необходимостью ее жизненных обстоятельств и чрезмерной впечатлительностью. Реальность такова, что мы все смотрим на мир по-разному, это нормально, и если, в представлении матери моих детей, отец ее детей похищает их и фальсифицирует разрешительные документы, нам всем придется допустить, что она, как автор своей реальности, как минимум искренне проживает ее. Она, кстати, достаточно убедительна в своей версии происходящего, но, если она права, то ей стоит доказать мою вину в правовом поле и предоставить мне нести соответствующее наказание. Именно поэтому мы все так ждем решения данного вопроса в правовом поле, вот почему я все это время был сознательно скуп на комментарии и оценочные суждения. Я считаю, что действовать именно так, а не иначе – единственно верный выбор и мое неотъемлемое право. Если бы я хотел решать мои личные вопросы в формате развлекательного реалити-шоу, я бы давно это сделал. Но поскольку вопрос касается будущего моих детей, я считаю это абсолютно неприемлемым. Никакой катастрофы в том, что родители иногда видят процесс воспитания и образования своих детей по-разному, нет. Когда им не удается придти к общему знаменателю, дело решатся в суде, для этого и существует суд. Тем более речь сейчас идет лишь об определении места жительства с одним из родителей, а не о лишении родительских прав либо иной чрезвычайности, поэтому не нужно драматизировать ситуацию. До суда дети находятся со мной при наличии у меня всех разрешительных документов со стороны их матери – этот факт легко проверить и подтвердить. Остальное вы узнаете после окончания судебного разбирательства.
В начале марта 2020 года Ололо в интервью журналистам передачи ЖВЛ заявила, что Пархоменко без ее разрешения вывез сыновей – 11-летнего Марка и девятилетнего Платона – в аннексированный Россией Крым.
24 мая Ололо заявила, что спустя четыре месяца после разлуки случайно встретилась со своим младшим сыном Платоном. О местонахождении детей она узнала из сообщения, которое было отправлено ей с неизвестного номера. Однако во время встречи ребенок заявил матери, что не хочет жить с ней, так как она "необеспеченная".
Олола подчеркнула, что, пока сыновья жили с ней, они никогда не обсуждали материальное положение семьи, но за время разлуки все изменилось.
Сергей Пархоменко (сценические псевдонимы – рэпер Серега и Полиграф ШарикOFF) стал знаменитым после выхода песни "Черный бумер".
Официально певец ни разу не был женат. В отношениях с гражданской супругой Полиной у артиста родилось двое сыновей – Марк и Платон. В 2014 году Серега снял сыновей в клипе "Твой любимый клоун". В 2015 году Пархоменко ушел из семьи.
Полина Ололо после расставания с Сергеем Пархоменко родила дочь в отношениях с мужчиной, имени которого не называет.