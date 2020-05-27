"Если бы хотел решать вопросы в формате шоу, я бы это сделал". Серега прокомментировал конфликт с матерью своих сыновей

По словам рэпера Сереги (Сергея Пархоменко), они с его бывшей гражданской женой Полиной Ололо видят будущей своих детей по-разному. Музыкант подчеркнул, что будет искать решение семейных проблем в суде.

Серега: До суда дети находятся со мной Фото: seryogamusic / Instagram

Рэпер Серега (Сергей Пархоменко) 27 мая впервые прокомментировал конфликт со своей бывшей гражданской женой Полиной Ололо, которая в начале марта 2020 года обвинила его в краже их общих сыновей. Заявление музыкант обнародовал на странице в Instagram.

По словам Пархоменко, он считает неприемлемым выносить личные проблемы, касающиеся детей, на публику.

"Если бы я хотел личные вопросы в формате развлекательного реалити-шоу, я бы давно это сделал. Но поскольку вопрос касается будущего моих детей, считаю это абсолютно неприемлемым. Никакой катастрофы в том, что родители иногда видят процесс воспитания и образования своих детей по-разному, нет. Когда им не удается придти к общему знаменателю, дело решатся в суде", – заявил он.

Артист подчеркнул, что суд даст ответ на вопрос, с кем из родителей будут жить дети.

"До суда дети находятся со мной при наличии у меня всех разрешительных документов со стороны их матери", – написал он.

Музыкант также обратился к СМИ, попросив не "фабриковать новости, в которых идет речь о его детях".

"Это наше личное дело, и мы решим его в правовом поле", – резюмировал он.

В начале марта 2020 года Ололо в интервью журналистам передачи ЖВЛ заявила, что Пархоменко без ее разрешения вывез сыновей – 11-летнего Марка и девятилетнего Платона – в аннексированный Россией Крым.

24 мая Ололо заявила, что спустя четыре месяца после разлуки случайно встретилась со своим младшим сыном Платоном. О местонахождении детей она узнала из сообщения, которое было отправлено ей с неизвестного номера. Однако во время встречи ребенок заявил матери, что не хочет жить с ней, так как она "необеспеченная".

Олола подчеркнула, что, пока сыновья жили с ней, они никогда не обсуждали материальное положение семьи, но за время разлуки все изменилось.

Сергей Пархоменко (сценические псевдонимы – рэпер Серега и Полиграф ШарикOFF) стал знаменитым после выхода песни "Черный бумер".

Официально певец ни разу не был женат. В отношениях с гражданской супругой Полиной у артиста родилось двое сыновей – Марк и Платон. В 2014 году Серега снял сыновей в клипе "Твой любимый клоун". В 2015 году Пархоменко ушел из семьи.

Полина Ололо после расставания с Сергеем Пархоменко родила дочь в отношениях с мужчиной, имени которого не называет.