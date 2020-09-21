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Кипр поддержит санкции против Беларуси, если ЕС введет их и против Турции

Кипр наложил вето на введение ограничительных мер Евросоюза против Беларуси и назвал свои условия для поддержки этой меры.

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Кипр требует санкций от ЕС для Турции из-за спора по поводу бурения газовых скважин в Восточном Средиземноморье
Кипр требует санкций от ЕС для Турции из-за спора по поводу бурения газовых скважин в Восточном Средиземноморье
Фото: Depositphotos.com

Кипр наложил вето на попытки министров иностранных дел стран Европейского союза ввести санкции против высших белорусских чиновников, включая президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом 21 сентября сообщил DW.

Кипр, у которого хорошие отношения с поддерживающим Лукашенко российским правительством, хотел, чтобы санкции были привязаны к санкциям против Турции из-за спора по поводу бурения газовых скважин в Восточном Средиземноморье, отмечает DW.

Литва и Латвия, поддержавшие санкции против Беларуси, выразили разочарование действиями Кипра, отмечено в сообщении.

Министры иностранных дел стран Европейского союза 21 сентября договорились не считать Лукашенко законно избранным президентом Беларуси, но о санкциях не договорились. Об этом по итогам встречи глав МИД в Брюсселе заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Министры иностранных дел стран Евросоюза 28 августа договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификации результатов выборов президента и насилия против митингующих. Планировалось, что решение по введению санкций официально примут 21 сентября.

10 сентября агентство Bloomberg сообщало, что решение о введении санкций блокирует Кипр, добиваясь введения штрафных мер ЕС в отношении Турции, которая ведет разведку газа в спорных водах Восточного Средиземноморья.

19 сентября стало известно, что представитель Кипра вновь наложил вето на проект санкций ЕС против Беларуси.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Теги: Россия, Турция, Беларусь, Кипр, Александр Лукашенко, санкции, Евросоюз, протесты в Беларуси
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