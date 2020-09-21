Помощница сына Лукашенко уволилась после задержания ее отца на митинге

Ксения Валаханович (Голуб), которая была помощницей Дмитрия Лукашенко, главы "Президентского спортивного клуба" и среднего сына президента Беларуси Александра Лукашенко, уволилась с занимаемой должности после задержания на акции протеста ее отца. Об этом сообщает белорусское издание TUT.BY.
В "Президентском спортивном клубе" журналистам подтвердили, что Валаханович больше не является помощницей Дмитрия Лукашенко.
Как отмечает TUT.BY, на этой должности женщина "проработала не один год".
При этом на своей странице в Facebook Валаханович подчеркнула, что считает своего бывшего начальника добрым человеком, который много сделал для белорусского спорта. В то же время женщина уточнила, что выступает против насилия в своей стране.
В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.