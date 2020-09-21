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Ранение журналистки на акции протеста в Беларуси посчитали производственной травмой, издание оштрафуют

10 августа корреспондент сайта "Наша Ніва" Наталья Лубневская была ранена резиновой пулей на митинге, больше месяца она лечилась. Власти предупредили издание, что на него будет наложен штраф, поскольку редакция не известила государственные органы о "производственной травме" сотрудника.

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Власти Беларуси считают, что производственную травму можно нанести с помощью ружья
Власти Беларуси считают, что производственную травму можно нанести с помощью ружья
Фото: ЕРА

Белорусскому изданию "Наша Ніва" грозит штраф за то, что редакция вовремя не сообщила государственным органам о травме корреспондентки Натальи Лубневской, которая была ранена в ногу силовиками. Об этом сегодня написал в Facebook главный редактор "Нашей Нівы" Егор Мартинович.

По его словам, Лубневская провела в больнице 38 дней. Бухгалтерия обратилась в страховую компанию, чтобы узнать, какие документы необходимо предоставить для оплаты больничного, рассказал он.

"Специалисты дали список, но предупредили, что в любом случае по результатам обзора "Наша Ніва" должна получить штраф от госорганов, потому что не сообщила о травме и не провела собственное расследование", – сообщил главный редактор.

По словам Мартиновича, редакция ведет переписку с больницей и "Белгосстрахом", доказывая, что проверка Следственного комитета по делу о ранении Лубневской продолжается.

https://www.facebook.com/jahor.marcinovich/posts/3313826295338114

Согласно белорусским законам, несообщение или несвоевременное сообщение о несчастном случае на производстве, а также нарушение установленного порядка расследования такого несчастного случая предусматривают штраф от 10 до 50 базовых величин (от $105 до $526).

10 августа в микрорайоне Каскад в Минске силовики стреляли по демонстрантам и журналистам резиновыми пулями. Лубневская, как и другие журналисты, была в жилете с надписью "Пресса".

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов.

Теги: Минск, журналисты, травма, силовики, протесты в Беларуси
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