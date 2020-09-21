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В Беларуси заблокировали сайты фондов, поддержавших протесты

Министерство информации Беларуси ограничило доступ к трем сайтам благотворительных фондов. Один из них – BYSOL – собирает деньги для участников протестов, которых уволили по политическим мотивам.

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В черный список попали сайт фонда "Беларусь будущего", платформа солидарности "Дапамажы.by" и фонд солидарности bysol.org
В черный список попали сайт фонда "Беларусь будущего", платформа солидарности "Дапамажы.by" и фонд солидарности bysol.org
Фото: depositphotos.com

21 сентября министерство информации Беларуси перевело в список ресурсов с ограниченным доступом три сайта благотворительных фондов, оказывавших поддержку участникам протестов в стране. Об этом пишет TUT.BY.

В черный список попали сайт фонда "Беларусь будущего" belarus-future.org, платформа солидарности dapamazhy.by и фонд солидарности bysol.org. Они недоступны для просмотра обычным пользователям, но доступны для интернет-провайдеров, отмечает портал.

Фонд "Беларусь будущего" был основан бывшим кандидатом в президенты Валерием Цепкало, оказывает поддержку развития демократии и инициатив активного гражданского общества в стране. Фонд помогает пострадавшим от политических репрессий и политических преследований.

"Платформа "Дапамажы.by" предназначена "для помощи людям, пострадавшим из-за своей активной гражданской позиции и не только им. Цель – позволить людям помогать друг другу финансово без посредников. Фонд солидарности BYSOL собирает деньги для тех, кто остался без работы по политическим причинам", – отмечает TUT.BY.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

11 августа в крупных городах страны исчез мобильный интернет. 12 августа мобильный оператор А1 анонсировал выплату компенсаций за отсутствие интернета.

21 августа министерство информации Беларуси ограничило доступ к десяткам сайтов.

    Теги: интернет, Беларусь, сайт, Валерий Цепкало, протесты в Беларуси
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