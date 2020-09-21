Кипр готов разблокировать санкции ЕС против Беларуси – СМИ

По данным агентства dpa, министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидес согласился реализовать согласованные меры ЕС в отношении Беларуси. До сих пор Кипр блокировал проект санкций против Беларуси, требуя принять меры в отношении действий Турции в спорных водах восточного Средиземноморья.

После встречи с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской министры иностранных дел Европейского союза выступили за продвижение режима санкций против лиц, причастных к репрессиям или фальсификации выборов в Беларуси. Кипр также заявил о готовности поддержать общее решение, пишет 21 сентября агентство dpa со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидес заявил, что его страна готова реализовать согласованные меры. Но он подчеркнул, что блок должен придерживаться последовательного подхода к нарушениям основных принципов ЕС.

Министры иностранных дел стран Евросоюза 28 августа договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификации результатов выборов президента и насилия против митингующих. Планировалось, что решение по введению санкций официально примут 21 сентября.

10 сентября агентство Bloomberg сообщало, что решение о введении санкций блокирует Кипр, добиваясь введения штрафных мер ЕС в отношении Турции, которая ведет разведку газа в спорных водах восточного Средиземноморья.

19 сентября стало известно, что представитель Кипра вновь наложил вето на проект санкций ЕС против Беларуси.

21 сентября журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк написал в Twitter, что решение о санкциях сегодня могут не принять, тогда слово будет за Европейским советом.