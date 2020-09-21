Нардеп Юрченко: Никакие средства я не брал

Исключенный из фракции "Слуга народа" народный депутат Александр Юрченко заявил, что обвинения, выдвинутые против него, не имеют оснований.

21 сентября во время избрания меры пресечения Юрченко заявил о своей невиновности Фото: Олександр Юрченко / Facebook

Народный депутат Александр Юрченко, исключенный из парламентской фракции "Слуга народа", 21 сентября в суде во время избрания меры пресечения заявил о своей невиновности, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Никакого отношения к тому, что представлено в материалах досудебного расследования, я не имею. Никакие средства я не брал. Никого к предоставлению мне каких-либо средств не подстрекал и не вымогал", – сказал депутат.

Юрченко считает, что уголовное преследование имеет целью давление на тех, "кто хочет, чтобы в Украине работало законодательство, регулирующее отходы".

"На меня возложены обязательства бороться с группами влияния. Это [уголовное преследование] – цена борьбы за справедливость", – заявил нардеп.

Исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Гео Лерос 13 сентября сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о подозрении помощнику Юрченко Ивану Фищенко. По данным Лероса, Фищенко получил взятку в размере $13 тыс. из $200 тыс., которые предназначались Юрченко за правки к законопроекту, связанному с бытовыми отходами. Подозрение помощнику вручили 10 сентября, подтвердили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

По данным детективов, нардеп "в завуалированной форме" попросил передать ему через посредника $13 тыс. за внесение предложений к законопроекту и в дальнейшем $200 тыс. для подкупа народных депутатов – членов комитета. Антикоррупционное бюро заявило, что собрало достаточное количество доказательств для сообщения нардепу о подозрении во взяточничестве.

Фищенко арестовали 15 сентября с возможностью внесения залога в размере 1,550 млн грн. Он заявил, что взяток не получал и с депутатом не общается. 16 сентября Фищенко внес залог и уже вышел из СИЗО.

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Юрченко 17 сентября. В этот же день Юрченко вручили подозрение, исключили из фракции "Слуга народа", а также допросили в НАБУ и САП.

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что ожидает "больше показательных посадок" по коррупционным делам, он уверен, что Юрченко "обязательно сядет в тюрьму".