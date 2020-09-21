В автомобиле нардепа Юрченко нашли пистолет

Пистолет нашли в автомобиле Lexus LX 470 возле дома родителей исключенного из фракции "Слуга народа" народного депутата Александра Юрченко.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины обнаружили пистолет в автомобиле у исключенного из фракции "Слуга народа" народного депутата Александра Юрченко. Об этом заявил прокурор в ходе заседания суда по избранию меры пресечения Юрченко 21 сентября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

По словам прокурора, 16 сентября пистолет лежал на пассажирском сиденье автомобиля Lexus LX 470 возле дома родителей Юрченко в Броварском районе Киевской области.

"Во время осмотра данного автомобиля было установлено, что на пассажирском сиденье находился предмет, похожий на оружие – пистолет, и мобильный телефон… Ведомостей по получению огнестрельного оружия или регистрации устройства для отстрела резиновых пуль в разрешительной системе за Юрченко зарегистрировано не было", – уточнил прокурор.

Сегодня Юрченко пришел на заседание суда с двумя адвокатами. На прошлой неделе он не явился в суд, на котором ему планировали избрать меру пресечения. Нардеп мотивировал свою неявку тем, что "ранее имел контакт с больным COVID-19", рассказала пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис "Украинской правде".

Исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Гео Лерос 13 сентября сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о подозрении помощнику Юрченко Ивану Фищенко. По данным Лероса, Фищенко получил взятку в размере $13 тыс. из $200 тыс., которые предназначались Юрченко за правки к законопроекту, связанному с бытовыми отходами. Подозрение помощнику вручили 10 сентября, подтвердили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

По данным детективов, нардеп "в завуалированной форме" попросил передать ему через посредника $13 тыс. за внесение предложений к законопроекту и в дальнейшем $200 тыс. для подкупа народных депутатов – членов комитета. Антикоррупционное бюро заявило, что собрало достаточное количество доказательств для сообщения нардепу о подозрении во взяточничестве.

Фищенко арестовали 15 сентября с возможностью внесения залога в размере 1,550 млн грн. Он заявил, что взяток не получал и с депутатом не общается. 16 сентября Фищенко внес залог и уже вышел из СИЗО.

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Юрченко 17 сентября. В этот же день Юрченко вручили подозрение, исключили из фракции "Слуга народа", а также допросили в НАБУ и САП.

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что ожидает "больше показательных посадок" по коррупционным делам, он уверен, что Юрченко "обязательно сядет в тюрьму".