Нардеп Юрченко не явился в суд по избранию ему меры пресечения

Исключенный из фракции "Слуга народа" народный депутат Александр Юрченко не пришел на заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию ему меры пресечения, заявив, что контактировал с больным коронавирусной инфекцией.

Исключенный из фракции "Слуга народа" народный депутат Александр Юрченко не явился 18 сентября на заседание суда, на котором ему планировали избрать меру пресечения.

Нардеп мотивировал свою неявку тем, что "ранее имел контакт с больным коронавирусом", рассказала пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис "Украинской правде".

Заседание отложили на 15.00 21 сентября.

13 сентября исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Гео Лерос сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о подозрении помощнику Юрченко Ивану Фищенко. По данным Лероса, Фищенко получил взятку в размере $13 тыс. из $200 тыс., которые предназначались Юрченко за правки к законопроекту, связанному с бытовыми отходами. Подозрение помощнику вручили 10 сентября, подтвердили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

По данным детективов, нардеп "в завуалированной форме" попросил передать ему через посредника $13 тыс. за внесение предложений к законопроекту и в дальнейшем $200 тыс. для подкупа народных депутатов – членов комитета. Антикоррупционное бюро заявило, что собрало достаточное количество доказательств для сообщения нардепу о подозрении во взяточничестве.

Фищенко арестовали 15 сентября с возможностью внесения залога в размере 1,550 млн грн. Он заявил, что взяток не получал и с депутатом не общается. 16 сентября Фищенко внес залог и уже вышел из СИЗО.

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Юрченко 17 сентября. В этот же день Юрченко вручили подозрение, исключили из фракции "Слуги народа", а также допросили в НАБУ и САП.

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что ожидает "больше показательных посадок" по коррупционным делам, он уверен, что Юрченко "обязательно сядет в тюрьму".