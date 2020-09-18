Нардеп Юрченко стал подозреваемым, "Колос" дебютировал в Лиге Европы. Главное за день

Нардепу Юрченко вручили подозрение

Народного депутата Украины Александра Юрченко исключили из фракции "Слуги народа", вручили ему подозрение по делу о взяточничестве и допросили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает "больше показательных посадок" по коррупционным делам. Юрченко потерял этические основания быть народным депутатом, считают в Офисе президента.

"Колос" дебютировал в Лиге Европы

Во втором квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА "Колос" из Ковалевки Киевской области на выезде обыграл греческий "Арис". Это была дебютная игра украинской команды в Еврокубках.

В Украине новый антирекорд по COVID-19

За прошедшие сутки в Украине было подтверждено 3584 новых случая заражения коронавирусом, что является новым антирекордом. Общее количество случаев COVID-19 в стране достигло 166 244. Скончались 3400 человек.

В Тернополе уволили главного прокурора области

Прокурора Тернопольской области Николая Петришина, которого назначили на эту должность 11 сентября, сегодня уволили, сообщила пресс-секретарь областной прокуратуры Леся Долишная. Говорят, прокурор в первый же день устроил попойку в своем кабинете по случаю назначения, где оскорблял подчиненных.

Рада сократила расходы на субсидии и увеличила на МВД

Верховная Рада приняла законопроект, который увеличивает в госбюджете на 2020 год расходы на Министерство внутренних дел, Министерство энергетики, Государственное агентство автомобильных дорог, Министерство юстиции, Государственное бюро расследований и областные госадминистрации. Расходы на финансирование субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг сократили.

Побит рекорд Бубки

Украинский спортсмен Сергей Бубка в 1994 году установил мировой рекорд по прыжкам с шестом. Сегодня результат украинца превзошел швед Арман Дюплантис.

Власти Израиля призвали хасидов возвращаться домой

Министр высшего образования Израиля Зеэв Элькин заявил, что Украина не разрешит пересечь государственную границу хасидам, которые пытаются попасть в Умань Черкасской области, и призвал их возвращаться в Израиль.

По данным Международного комитета Красного Креста, у четырех хасидов, которые находятся в Беларуси в районе пункта пропуска "Новые Яриловичи", подтвердили коронавирусную инфекцию.

Рада определилась с представителями в комиссию по отбору главы САП

Верховная Рада утвердила четверых из семи кандидатов, которых предлагалось назначить в комиссию по отбору нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Члены комитета Европарламента по иностранным делам Виола фон Крамон-Таубадель и Михаэль Галер перед голосованием заявили о риске потери сотрудничества с Международным валютным фондом и потере безвиза с Евросоюзом.

Лукашенко заявил о закрытии границы с Западом

Беларусь закрывает границу с Литвой и Польшей, а границу с Украиной "усилят", заявил действующий президент Беларуси Александр Лукашенко. Украину он назвал "братской".

Европарламент отверг официальные результаты выборов в Беларуси, так как их провели "с грубым нарушением всех международно признанных стандартов", осудил применение насилия против протестующих и призвал ЕС безотлагательно ввести санкции против ответственных за фальсификацию результатов выборов, в том числе против Лукашенко.