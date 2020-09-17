Шведский прыгун побил рекорд Бубки, который держался 26 лет

Украинский спортсмен Сергей Бубка в 1994 году установил мировой рекорд по прыжкам с шестом. 17 сентября 2020 года его результат превзошел швед Арман Дюплантис.

Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис побил рекорд украинца Сергея Бубки на открытых аренах. Об этом сообщает Olympic Channel.

16 сентября на коммерческих соревнованиях "Бриллиантовая лига" Дюплантис преодолел высоту в 6,15 м со второй попытки, что на 1 см превосходит рекорд Бубки, установленный в Сестриере (Италия) в июле 1994 года.

Шведскому легкоатлету также принадлежит рекорд в прыжках с шестом и в закрытых помещениях, который составляет 6,18 м.

Видео прыжка легкоатлета опубликовал YouTube-канал Nghề Nông Hôm Nay.

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