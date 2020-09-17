Украинский "Колос" дебютировал в Лиге Европы УЕФА с победы над греческим "Арисом"

В рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА "Колос" из Ковалевки Киевской области на выезде обыграл греческий "Арис" со счетом 2:1.

17 сентября в греческом городе Салоники футбольный клуб "Колос" из Ковалевки Киевской области провел первый в своей истории матч в Лиге Европы против местного "Ариса". Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Поединок проходил в рамках второго квалификационного раунда турнира и завершился победой украинского клуба. На этом этапе команды играют один матч.

Первый тайм оказался безголевым, а во втором "Колос" вышел вперед – на 47-й минуте забил Андрей Богданов.

Спустя восемь минут Бруну Гама сравнял счет, однако на 63-й минуте украинец Денис Антюх снова вывел свою команду вперед.

Результат 2:1 в пользу "Колоса" сохранился до финального свистка.

В третьем квалификационном раунде украинская команда сыграет с "Риекой" из Хорватии. Матч запланирован на 24 сентября.