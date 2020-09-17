Лидерами рейтинга сборных ФИФА остаются Бельгия, Франция и Бразилия.

Сборная Украины сохранила 24-ю позицию в обновленном рейтинге ФИФА. Об этом свидетельствуют данные на сайте Международной федерации футбола.

После победы над сборной Швейцарии (2:1) и поражения от Испании (0:4) в рейтинге ФИФА в активе украинской команды 1539 очков.

Среди европейских сборных украинцы идут на 15-м месте.

Соперники Украины на Евро 2020 Нидерланды поднялись на 13-ю позицию, а Австрия опустилась на 27-е место.

Оппоненты украинцев в Лиге наций испанцы поднялись на седьмую позицию, немцы – на 14-ю, а Швейцария, потеряв три пункта, опустилась на 15-е место.

Лидерами рейтинга остаются Бельгия, Франция и Бразилия.

7 октября сборная Украины проведет товарищеский матч против Франции.