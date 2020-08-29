Сборная Украины не смогла пробиться в полуфинал Всемирной шахматной олимпиады

В четвертьфинале Всемирной шахматной олимпиады сборная Украины уступила сборной США.

На проходящей в режиме онлайн Всемирной шахматной олимпиаде сборная Украины покинула турнир после поражения в четвертьфинале. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Украинцы, представленные и мужчинами, и женщинами, проиграли сопернику оба матча – и партии черными фигурами (2:4), и партии белыми (1,5:4,5).

Сборная Украины выиграла только одну партию из 12, это сделала белыми Инна Гапоненко.

В полуфинале американцы по сумме двух матчей уступили россиянам – 2,5:3,5, 3:3.

В финале Всемирной шахматной олимпиады РФ сыграет против Индии, на тай-брейке обыгравшей в полуфинале Польшу.

Финальное противостояние назначено на 30 августа.

На стадии 1/8 финала сборная Украины выбила из турнира сборную Китая.