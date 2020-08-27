Всемирная шахматная олимпиада. Сборная Украины выбила из турнира Китай

Победу над сборной Китая в 1/8 финала Всемирной шахматной олимпиады сборная Украины одержала на тай-брейке.

27 августа в 1/8 финала Всемирной шахматной олимпиады, которая проводится в режиме онлайн, сборная Украины выиграла у сборной Китая. Об этом сообщил сайт Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Команды двух стран, в которые входили и женщины, сыграли два матча по шесть партий в каждом: сначала – одним цветом, затем – другим. Оба противостояния завершились со счетом 3:3, и соперники определяли победителя на тай-брейке (так называемый "армагеддон").

Решающую партию у китайца Лиу Яна выиграл Кирилл Шевченко, киевлянин играл белыми.

В четвертьфинале сборная Украины сыграет против сборной США, которая не участвовала в играх 1/8 финала и вышла напрямую в четвертьфинал как победитель одной из групп предварительного этапа Всемирной шахматной олимпиады.