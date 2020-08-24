Сборная Украины пробилась в плей-офф Всемирной шахматной олимпиады

По итогам группового турнира Всемирной шахматной олимпиады сборная Украины заняла третье место и стала последней командой, пробившейся в раунд плей-офф из группы В.

Сборная Украины по шахматам вышла в плей-офф Всемирной шахматной олимпиады, которая проводится в режиме онлайн. Об этом 24 августа сообщил сайт Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Украинцы играли в группе В вместе с девятью другими сборными и заняли в результате третье место, пропустив вперед шахматистов из Азербайджана и Венгрии. Все три сборные вышли в следующий круг.

В плей-офф сборная Украины начнет играть с 1/8 финала, тогда как четыре победителя групп (Индия, Азербайджан, Россия, США) напрямую вышли в четвертьфиналы.

В ФИДЕ отмечают, что "Украина была лучшей командой" в своей группе, несмотря на отсутствие гроссмейстеров Павла Эльянова, Анны и Марии Музычук. Неизвестно также, поможет ли своей сборной в плей-офф Василий Иванчук.

В 1/8 финала 27 августа украинцы сыграют против команды Китая, сообщает УНИАН.