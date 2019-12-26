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Двукратный олимпийский чемпион по шахматам Ельянов отказался выступать за сборную Украины

Украинские гроссмейстеры, в том числе и Павел Ельянов, в начале декабря потребовали не назначать главным тренером сборной Украины по шахматам Александра Сулыпу и поддержали другого кандидата Владимира Баклана.

Ельянов побеждал на шахматных Олимпиадах в 2004 и 2010 годах
Ельянов побеждал на шахматных Олимпиадах в 2004 и 2010 годах
Фото: Pavel Eljanov / Facebook

Украинский шахматист Павел Ельянов отказался выступать за сборную Украины из-за конфликта с Федерацией шахмат Украины, об этом спортсмен сказал в интервью ресурсу chess-news, которое было опубликовано 25 декабря в YouTube.

"Сейчас мы уже ничего не требуем, потому что позиция Федерации совершенно ясна и она абсолютно неконструктивная. Никто никаких компромиссов не предложил, Федерация не хочет решать этот вопрос с ведущими игроками", – сказал Ельянов.

Шахматист заявил, что не будет выступать за сборную Украины

"На данный момент я прекращаю все отношения с Федерацией шахмат Украины. И не настроен больше выступать под флагом Украины", – сказал Ельянов.

5 декабря конкурсная комиссия назначила Александра Сулыпу главным тренером сборной Украины по шахматам, а другого претендента – Владимира Баклана – старшим тренером, пишет chess-news.

Восемь украинских гроссмейстеров, в том числе и Ельянов, выразили несогласие с решением комиссии и предложили провести еще одно заседание, на котором главным тренером был бы избран Баклан.

Ельянов в составе сборной Украины является победителем шахматных Олимпиад 2004 и 2010 годов. Украинец занимает 83 место в мировом рейтинге шахматистов.

Теги: Украина, шахматы, Павел Ельянов
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