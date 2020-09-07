Испания разгромила сборную Украины в Лиге наций. Видео
Национальная сборная Украины по футболу вечером 6 сентября в Мадриде провела матч против сборной Испании в рамках группового турнира Лиги наций. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу команды Луиса Энрике: дублем отметился Серхио Рамос (3-я и 28-я минуты), также забивали Ансу Фати (32-я минута) и Ферран Торрес (84-я минута). Телеканал "Футбол" опубликовал видеообзор поединка.
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