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Украинские футболисты выиграли у сборной Швейцарии. Фоторепортаж

Сегодня 00.35
3 сентября во Львове сборная Украины по футболу со счетом 2:1 выиграла у сборной Швейцарии в рамках Лиги наций УЕФА. Для украинцев матч был первым в высшем дивизионе турнира. Поединок проходил без зрителей. За украинцев забивали Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко, мяч в ответ забил Гарис Сеферович. Фотографии из Львова опубликовало агентство ЕРА.
Теги: Львов, футбол, Украина, Швейцария, УЕФА, сборная Украины, Александр Зинченко, Андрей Ярмоленко, украинцы, футболист, Лига наций УЕФА
 

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