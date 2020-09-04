Украинские футболисты выиграли у сборной Швейцарии. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
3 сентября во Львове сборная Украины по футболу со счетом 2:1 выиграла у сборной Швейцарии в рамках Лиги наций УЕФА.
Для украинцев матч был первым в высшем дивизионе турнира
. Поединок проходил без зрителей. За украинцев забивали Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко, мяч в ответ забил Гарис Сеферович. Фотографии из Львова опубликовало агентство ЕРА
.