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Украинские футболисты обыграли Швейцарию, в Украине антирекорд смертности от COVID-19. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий четверга, 3 сентября.

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Сборная Украины стартовала в высшем дивизионе Лиги наций
Сборная Украины стартовала в высшем дивизионе Лиги наций
Фото: ЕРА

Стартовали с победы

В стартовом матче Лиги А футбольной Лиги наций сборная Украины во Львове обыграла сборную Швейцарии – 2:1. За украинцев забивали Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко, мяч в ответ забил Гарис Сеферович.

Зафиксировали антирекорд

За последние сутки в Украине умерло 54 больных с COVID-19, это антирекорд за все время эпидемии. Коронавирус в стране выявили в 128 228 случаях. Общее количество скончавшихся от инфекции увеличилось до 2710, выздоровело 59 676 человек.

Обновили зонирование

В Украине ввели новое карантинное зонирование. В частности, в "красную" эпидемиологическую зону попали 10 украинских городов и семь областей.

На пожаре погиб военный

При тушении пожара в Луганской области погиб украинский военнослужащий – старшина Артем Бондаренко. До сегодняшнего дня его считали без вести пропавшим. Старшина занимался эвакуацией военного имущества.

Учетную ставку сохранили

Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 6%. Регулятор считает, что сохранение мягкой монетарной политики будет способствовать восстановлению украинской экономики в условиях неопределенности из-за пандемии коронавируса.

Кабмин отложил документ об отце Зеленского

Кабинет Министров Украины не рассмотрел проект указа президента о назначении пожизненной государственной стипендии профессору Александру Зеленскому, отцу главы государства Владимира Зеленского. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что документ отозвали и рассмотрят позже.

Костюк на US Open удивила

18-летняя украинка Марта Костюк в матче Открытого чемпионата США по теннису обыграла сеяную 31-й Анастасию Севастову из Латвии и вышла в третий круг соревнований. Катерина Козлова и Катерина Бондаренко свои поединки на этой стадии проиграли.

Теги: футбол, Кабинет Министров, пожар, теннис, эпидемия, сборная Украины, карантин, смертность, антирекорд, US Open, Лига наций УЕФА, Марта Костюк, Денис Шмыгаль, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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