Украинка Бондаренко проиграла во втором круге US Open

Теннисистка из Украины Катерина Бондаренко уступила восьмой сеяной Петре Мартич из Хорватии и покинула Открытый чемпионат США.

В матче второго круга Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке, 34-летняя Катерина Бондаренко из Украины уступила 29-летней хорватке Петре Мартич – 3:6, 4:6, сообщает официальный сайт соревнований.

Мартич, сеяная на US Open под восьмым номером, имела большое преимущество на подаче, сделав восемь эйсов против одного у Бондаренко. Однако в обеих партиях шла упорная борьба: всего украинка выиграла 69 розыгрышей, а спортсменка из Хорватии – 84.

В первом раунде Бондаренко обыграла Элли Кик из США. Во второй круг турнира вышли четыре теннисистки из Украины.

US Open – первый турнир Большого шлема, который проводится после паузы, связанной с пандемией коронавируса.