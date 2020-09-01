Во второй круг US Open вышли сразу четыре украинские теннисистки. Это рекорд

Первый круг Открытого чемпионата США по теннису преодолели украинки Даяна Ястремская, Марта Костюк, Катерина Козлова и Катерина Бондаренко.

Первый круг проходящего в США турнира Большого шлема US Open преодолели рекордное количество украинских теннисисток – четыре. Об этом 1 сентября сообщает "Большой теннис Украины".

Помимо Марты Костюк и Катерины Козловой, которые одолели соответственно Дарью Касаткину из России и Уитни Осуигве из США, в первый игровой день турнира победы одержали также Даяна Ястремская и Катерина Бондаренко.

Ястремская выиграла у Астры Шармы из Австралии (6:3, 6:7, 7:6), а Бондаренко – у Элли Кик из США (3:6, 6:3, 6:1).

Украинка Катарина Завацкая проиграла в первом круге Елене Рыбакиной (Казахстан), а ее соотечественница Ангелина Калинина – первому номеру посева Каролине Плишковой (Чехия).

Во втором раунде Ястремская сыграет против Мэдисон Бренгл из США, Костюк – против Анастасии Севастовой из Латвии, Козлова – против Петры Квитовой из Чехии, а Бондаренко – против Петры Мартич из Хорватии.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина решила не принимать участия в этом турнире.

US Open – первый турнир Большого шлема, который проводится после паузы, связанной с пандемией коронавируса. Игры проходят в Нью-Йорке.