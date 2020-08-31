Украинка Костюк разгромила россиянку на US Open

18-летняя Марта Костюк в матче первого круга Открытого чемпионата США по теннису выиграла у Дарьи Касаткиной из России.

В поединке первого раунда Открытого чемпионата США по теннису 18-летняя Марта Костюк из Украины, занимающая 137-е место в мировом рейтинге, обыграла Дарью Касаткину из России – 6:1, 6:2. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Касаткиной 23 года, сейчас она находится на 70-й позиции в рейтинге WTA.

Костюк доминировала и на подаче, и на приеме. Она сделала за матч шесть брейков, только дважды уступив свою подачу. Игра завершилась за 59 минут.

Во втором круге киевлянка сыграет с победительницей пары Коко Гауфф (США) – Анастасия Севастова (Латвия).

Ранее в первый день US Open украинка Ангелина Калинина уступила первому номеру посева Каролине Плишковой из Чехии. Еще одна представительница Украины Леся Цуренко снялась с турнира.