Украинка Калинина проиграла первому номеру посева в стартовом матче US Open

На центральном корте Национального теннисного центра в Нью-Йорке лидер посева Каролина Плишкова из Чехии выиграла в матче первого круга Открытого чемпионата США у Ангелины Калининой из Украины.

Уроженка Новой Каховки Ангелина Калинина в матче первого круга Открытого чемпионата США по теннису уступила Каролине Плишковой из Чехии – 4:6, 0:6. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Украинская теннисистка навязала сопернице борьбу в первом сете, выиграв две чужие подачи, но уступив три свои. Однако во второй партии Плишкова была явно сильнее.

Игра на центральном корте Национального теннисного центра в Нью-Йорке продолжалась 62 минуты.

Плишкова занимает третье место в рейтинге WTA; на US Open посеяна под первым номером. Калинина – на 145-м месте в рейтинге.

В основной сетке чемпионата США – семь украинских теннисисток. Первая ракетка страны Элина Свитолина турнир пропускает из-за рисков, связанных с COVID-19.