Кабмин снял вопрос о присвоении пожизненной стипендии отцу Зеленского

Отец президента Украины Владимира Зеленского Александр был среди пяти кандидатов на получение пожизненной стипендии.

Указ Зеленского (на фото) предложил снять с рассмотрения Шкарлет Фото: president.gov.ua

Кабинет Министров Украины на заседании 2 сентября снял с рассмотрения проект указа президента Украины Владимира Зеленского о присвоении пожизненной государственной стипендии ряду деятелей сферы образования, в том числе отцу главы государства Александру Зеленскому, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Согласно проекту указа, опубликованном на сайте правительства, пожизненную стипендию предлагалось присвоить пятерым деятелям образования, которые достигли 70-летнего возраста, в том числе доктору технических наук, профессору Александру Зеленскому.

Предложение снять указ с рассмотрения Кабмина внес врио министра образования Сергей Шкарлет.

Размер пожизненной стипендии для выдающихся деятелей образования составляет 1,5 прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (2568 грн).