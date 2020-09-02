Зеленский созвал срочное совещание из-за пожаров на востоке Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет держать на контроле ситуацию с пожарами на востоке страны.

Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное совещание из-за лесных пожаров на востоке страны. Об этом 2 сентября в Telegram сообщает Офис президента.

Представители ГСЧС сообщили главе государства, что для тушения и локализации огня задействовано необходимое количество техники и личного состава. В Луганской области привлечены подразделения Вооруженных сил.

В одном из сел сгорело восемь домов.

Предварительная причина пожара – возгорание свалки, из которой порывы ветра перекинули огонь в лес. Однако правоохранительные органы не исключают версии поджога. Тушение пожара осложняется сильными порывами ветра.

Зеленский заявил, что будет держать ситуацию на контроле.

"Требую быстрых реакций на подобные события. В случае необходимости мы должны организовать эвакуацию всех людей, думать прежде всего об их безопасности. Все должно быть сделано для скорейшей локализации и тушения. А также уже должны думать о выделении финансирования для покрытия потерь. Не потом, а уже сейчас", – сказал президент.

1 сентября в ГСЧС сообщали о пожаре на площади 5 га в поселке Боровское возле Северодонецка. Пожар удалось ликвидировать.

2 сентября в Харьковской области на территории Новомосковского лесхоза в полдень начался пожар, огнем охвачено порядка 10 га леса недалеко от поселка Клугино-Башкировка.

Еще один масштабный пожар сегодня зафиксировали в Двуречанском районе Харьковской области. Там тоже горит лес.