Возле Станицы Луганской лесной пожар вызвал множественные взрывы

В результате пожаров в Луганской области и детонации боеприпасов пострадал сотрудник Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В Станице Луганской (Луганская область) случился лесной пожар, который привел к детонированию боеприпасов. Об этом сообщил председатель Станично-Луганской райгосадминистрации Юрий Золкин, отмечает "Громадське радіо".

Он отметил, что прозвучало как минимум десять взрывов, в результате одного из которых получил ранение сотрудник Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. В пресс-службе ГСЧС отметили, что пострадал старший прапорщик гражданской защиты, командир отделения 24-й государственной пожарно-спасательной части. Спасателя госпитализированы в больницу, угрозы его жизни нет.

Золкин добавил, что пожар произошел в трехстах метрах от жилых домов поселка, вблизи улицы Москва-Донбасс.

"Здесь людей нет, хозяйственная деятельность не ведется. Это такая местность с преимущественно лиственными деревьями и лужайками, поросшие сорняками. Ранее здесь пасли скот", – отметил председатель райгосадминистрации.

Золкин также объяснил, что взрывы произошли из-за того, что сдетонировали боеприпасы, поскольку местность заминирована. Причины пожара пока неизвестны.

В этот же день в Луганской области вспыхнул еще один пожар возле города Северодонецк, площадь пожара составила около пяти гектар.