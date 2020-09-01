Возле Северодонецка горит лес. Его тушат более 40 пожарных

В лесном массиве Северодонецкого лесоохотничьего хозяйства в поселке Боровское днем 1 сентября вспыхнул пожар. Огонь охватил около пяти гектар, сообщили в управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

Спасатели тушат лесной пожар на площади 5 гектаров в поселке Боровское возле Северодонецка, сообщила пресс служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Луганской области днем 1 сентября.

Сообщение о пожаре в лесном массиве Северодонецкого лесоохотничьего хозяйства поступило пожарным 1 сентября в 11.20. По состоянию на 13.00 площадь пожара составляет около пяти гектар, уточнили в ГСЧС. Огонь ликвидируют 44 пожарных и 10 единиц техники. Сейчас тушение пожара продолжается.

В начале июля лесной пожар в Луганской области вызвал возгорание бытовых отходов на полигоне твердых бытовых отходов в Северодонецке.

Кроме этого, днем 6 июля вблизи села Осколоновка Новоайдарского района в Луганской области вспыхнул масштабный пожар. Площадь пожара составляла 50 га. По информации Офиса президента, погибли пять человек.

Ущерб от лесного пожара в Луганской области в июле оценили более, чем в 450 млн грн.