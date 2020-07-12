Спасатели продолжают тушить отдельные очаги пожара в Луганской области

В Луганской области, где с 6 июля продолжались масштабные лесные пожары, наблюдается "тление отдельных очагов лесной подстилки".

В Луганской области продолжается тушение лесных пожаров, которые вспыхнули 6 июля. Об этом 12 июля сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 12 июля открытого огня нет, наблюдается тление отдельных ячеек лесной подстилки и древесины (в 16-м, 22-м, между 27-м и 35-м, 139-м, 141-м кварталах Боровского и в кварталах 37, 46 Ахтырского лесничеств)", – говорится в сообщении.

Масштабный пожар в Луганской области вспыхнул днем 6 июля вблизи села Осколоновка Новоайдарского района. Площадь пожара составляла 50 га, к утру 7 июля его локализовали, но из-за порывистого ветра (до 25 м/с) и высокой температуры воздуха (+38 °C) огонь распространился на близлежащие села – Смоляниново, Капитаново и Вороново.

По информации Офиса президента, погибло пять человек.

Пожар уничтожил 24 жилых дома, повреждено 35, рассказали в Луганской областной государственной администрации.

К вечеру 9 июля в ГСЧС заявили, что удалось локализовать возгорание сухой травы и лесного массива в Новоайдарском районе Луганской области.

10 июля из-за лесных пожаров загорелась городская свалка в Северодонецке.