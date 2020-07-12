ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Спасатели продолжают тушить отдельные очаги пожара в Луганской области

В Луганской области, где с 6 июля продолжались масштабные лесные пожары, наблюдается "тление отдельных очагов лесной подстилки".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Пожар в Луганской области уничтожил 24 жилых дома, повреждено 35
Пожар в Луганской области уничтожил 24 жилых дома, повреждено 35
Фото: ДСНС України / Facebook

В Луганской области продолжается тушение лесных пожаров, которые вспыхнули 6 июля. Об этом 12 июля сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 12 июля открытого огня нет, наблюдается тление отдельных ячеек лесной подстилки и древесины (в 16-м, 22-м, между 27-м и 35-м, 139-м, 141-м кварталах Боровского и в кварталах 37, 46 Ахтырского лесничеств)", – говорится в сообщении.

Масштабный пожар в Луганской области вспыхнул днем 6 июля вблизи села Осколоновка Новоайдарского района. Площадь пожара составляла 50 га, к утру 7 июля его локализовали, но из-за порывистого ветра (до 25 м/с) и высокой температуры воздуха (+38 °C) огонь распространился на близлежащие села – Смоляниново, Капитаново и Вороново.

По информации Офиса президента, погибло пять человек.

Пожар уничтожил 24 жилых дома, повреждено 35, рассказали в Луганской областной государственной администрации.

К вечеру 9 июля в ГСЧС заявили, что удалось локализовать возгорание сухой травы и лесного массива в Новоайдарском районе Луганской области.

10 июля из-за лесных пожаров загорелась городская свалка в Северодонецке.

Теги: Луганск, пожар, ГСЧС, лесные пожары в Луганской области
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Названо имя второго судьи седьмого сезона шоу "Танцы со звездами"
  Названо имя второго судьи седьмого сезона шоу "Танцы со звездами"
"Бесконечно шикарные ноги". Полякова в купальнике позировала на катере
"Бесконечно шикарные ноги". Полякова в купальнике позировала на катере
Вместо "#досить шастать" – "#шастай обережно". Кличко обновил принт на маске
Вместо "#досить шастать" – "#шастай обережно". Кличко обновил принт на маске
Фронтмен группы "Плач Єремії" Чубай сыграет камерный концерт в Caribbean Club
Фронтмен группы "Плач Єремії" Чубай сыграет камерный концерт в Caribbean Club
"Красиво ушел". Анатолий Анатолич, стоя на голове, изобразил тую
"Красиво ушел". Анатолий Анатолич, стоя на голове, изобразил тую
  Дуа Липа презентовала анимационный клип на поп-галлюциноген Hallucinate
  Дуа Липа презентовала анимационный клип на поп-галлюциноген Hallucinate
  "Богиня". Огневич в новом ролике оголилась до нижнего белья. Видео
  "Богиня". Огневич в новом ролике оголилась до нижнего белья. Видео
Винницкая: Борьба дошла до бешенства. Так хочется спокойствия
Винницкая: Борьба дошла до бешенства. Так хочется спокойствия
"Королева". 50-летняя Лопес показала тело в трусах
"Королева". 50-летняя Лопес показала тело в трусах
"Люблю твою счастливую мордочку". Яма позировал в постели с подарками от жены
"Люблю твою счастливую мордочку". Яма позировал в постели с подарками от жены
Подруга Ефремова: Если человек такого склада, как Ефремов, возьмется за перо, ему будет, что сказать. Он возродится
Подруга Ефремова: Если человек такого склада, как Ефремов, возьмется за перо, ему будет, что сказать. Он возродится
Бекхэм показала, как взрослела ее дочь
Бекхэм показала, как взрослела ее дочь
"Ох, все было!" Лазарев после фото с Ани Лорак обнародовал ню-снимок
"Ох, все было!" Лазарев после фото с Ани Лорак обнародовал ню-снимок
В Tinder появились видеочаты
В Tinder появились видеочаты
"Нас не остановить". Супруга Решетника беременна в третий раз
"Нас не остановить". Супруга Решетника беременна в третий раз
У собравшегося стать президентом США обострение биполярного расстройства – СМИ
У собравшегося стать президентом США обострение биполярного расстройства – СМИ
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Королева". 50-летняя Лопес показала тело в трусах
"Королева". 50-летняя Лопес показала тело в трусах
"Отмажет любимый адвокат". Преобразившаяся Лолита "украла" из магазина платье
"Отмажет любимый адвокат". Преобразившаяся Лолита "украла" из магазина платье
  Названо имя второго судьи седьмого сезона шоу "Танцы со звездами"
Названо имя второго судьи седьмого сезона шоу "Танцы со звездами"
"Какая уже большая девочка", "Скоро догонит ростом". Орбакайте позировала с дочерью на пляже
"Какая уже большая девочка", "Скоро догонит ростом". Орбакайте позировала с дочерью на пляже
"Ох, все было!" Лазарев после фото с Ани Лорак обнародовал ню-снимок
"Ох, все было!" Лазарев после фото с Ани Лорак обнародовал ню-снимок
Барских: Больше всего издевалась надо мной моя семья. Как только меня не называли
Барских: Больше всего издевалась надо мной моя семья. Как только меня не называли
Собчак крупным планом показала травмированный нос. Фото
Собчак крупным планом показала травмированный нос. Фото
"Вам не кажется, что платье слишком короткое?". Могилевская оголила ноги в мини-платье
"Вам не кажется, что платье слишком короткое?". Могилевская оголила ноги в мини-платье
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS