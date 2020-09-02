В Харьковской области еще один лесной пожар. Горит более 400 га, жителей двух сел эвакуируют

В Харьковской области зафиксирован второй за сутки масштабный пожар, горит хвойный лес в Двуречанском районе. Пламя распространилось на жилье одного из сел, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Из-за порывов ветра пламя начало распространяться на верхушки деревьев и на дома в селе Горобовка Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

В Харьковской области горит хвойный лес на территории Двуречанского лесничества Купянского лесхоза, недалеко от села Горобовка. Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС в Харьковской области в Facebook.

"Общая площадь пожара составляет более 400 га, из них – 100 га верхового леса. Из-за порывов ветра пламя начало распространяться на верхушки деревьев и на жилой сектор села Горобовка", – сказано в сообщении.

В ГСЧС отметили, что есть угроза распространения пламени на другой населенный пункт – село Гряниковка, сейчас из него эвакуируют жителей.

По информации спасателей, на место пожара направлены подразделения ГСЧС из пгт Двуречная, Купянска и 10 отделений службы спасения Харькова и других районных подразделений области. Для ликвидации пожара от ГСЧС привлечено 13 единиц техники и 80 человек личного состава, задействован пожарный поезд, пожарный самолет АН-32П и пять единиц техники лесхоза.

2 сентября в Харьковской области на территории Новомосковского лесхоза в полдень начался пожар, огнем охвачено порядка 10 га леса. Лес горит недалеко от поселка Клугино-Башкировка, дым от него виден в Чугуеве.