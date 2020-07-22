В Луганской области из-за обстрела загорелся лес

В Новоайдарском районе Луганской области, где в начале июля бушевали лесные пожары, произошло новое возгорание. Возле села Лопаскино из-за обстрела загорелась сухая трава и молодой лес на территории Трехизбенского лесничества.

В Новоайдарском районе Луганской области 22 июля загорелся лес и сухая трава. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В результате обстрела возле села Лопаскино загорелась сухая трава и молодой лес на территории Трехизбенского лесничества.

К тушению лесного пожара привлекли 71 спасателя, 16 автоцистерн и пиротехнический расчет, сообщили в пресс-центре ГСЧС.

В Луганской области вспыхнул днем 6 июля масштабный пожар вблизи села Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств. Площадь пожара составляла 50 га, к утру 7 июля его локализовали, но из-за порывистого ветра (до 25 м/с) и высокой температуры воздуха (+38 °C) огонь распространился на близлежащие села – Смоляниново, Капитаново и Вороново.

По информации Офиса президента, в результате пожара погибло пять человек. Кабинет Министров Украины тогда выделил 54,7 млн грн. на ликвидацию последствий пожара.