В Харьковской области горит около 10 га леса. ГСЧС задействовала для тушения авиацию

В Харьковской области на территории Новомосковского лесхоза в полдень начался пожар, огнем охвачено порядка 10 га леса. Об этом "Depo.Харьков" сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
Лес горит недалеко от поселка Клугино-Башкировка, дым от него виден в Чугуеве.
"Чугуев. Башкировка. Рядом с полигоном. Горит лес. Пожарные пытаются тушить, но очень сильный ветер. Дай Бог, чтобы никто не пострадал", – написал в Facebook сотрудник Харьковского антикоррупционного центра Дмитрий Дробот.
В 14.50 помощник начальника управления ГСЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин сообщил "Depo.Харьков", что в тушении пожара задействован вертолет.
"Он делает сбросы воды. Верхового пожара нет. Для того чтобы пожар не перешел в верховой, была задействована авиация", – отметил он.
Дробот позже обновил свой пост, написав, что пожарные не справляются.
"Срочно нужна помощь пожарным. Кто может, выезжайте прямо сейчас", – написал он.