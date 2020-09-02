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В Харьковской области горит около 10 га леса. ГСЧС задействовала для тушения авиацию

В Харьковской области рядом с поселком Клугино-Башкировка горит лес. Очевидцы в соцсетях пишут, что пожарные пытаются тушить, им мешает сильный ветер.

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В ГСЧС сообщили, что верхового пожара нет
В ГСЧС сообщили, что верхового пожара нет
Фото: Дмитрий Дробот / Facebook

В Харьковской области на территории Новомосковского лесхоза в полдень начался пожар, огнем охвачено порядка 10 га леса. Об этом "Depo.Харьков" сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Лес горит недалеко от поселка Клугино-Башкировка, дым от него виден в Чугуеве.

"Чугуев. Башкировка. Рядом с полигоном. Горит лес. Пожарные пытаются тушить, но очень сильный ветер. Дай Бог, чтобы никто не пострадал", – написал в Facebook сотрудник Харьковского антикоррупционного центра Дмитрий Дробот.

https://www.facebook.com/dmitriu.drobot/posts/3520220168025522

В 14.50 помощник начальника управления ГСЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин сообщил "Depo.Харьков", что в тушении пожара задействован вертолет.

"Он делает сбросы воды. Верхового пожара нет. Для того чтобы пожар не перешел в верховой, была задействована авиация", – отметил он.

Дробот позже обновил свой пост, написав, что пожарные не справляются.

"Срочно нужна помощь пожарным. Кто может, выезжайте прямо сейчас", – написал он.

Теги: пожар, ГСЧС, Харьковская область, лесные пожары
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