В Харьковской области горит около 10 га леса. ГСЧС задействовала для тушения авиацию

В Харьковской области рядом с поселком Клугино-Башкировка горит лес. Очевидцы в соцсетях пишут, что пожарные пытаются тушить, им мешает сильный ветер.

В ГСЧС сообщили, что верхового пожара нет Фото: Дмитрий Дробот / Facebook

В Харьковской области на территории Новомосковского лесхоза в полдень начался пожар, огнем охвачено порядка 10 га леса. Об этом "Depo.Харьков" сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Лес горит недалеко от поселка Клугино-Башкировка, дым от него виден в Чугуеве.

"Чугуев. Башкировка. Рядом с полигоном. Горит лес. Пожарные пытаются тушить, но очень сильный ветер. Дай Бог, чтобы никто не пострадал", – написал в Facebook сотрудник Харьковского антикоррупционного центра Дмитрий Дробот.

В 14.50 помощник начальника управления ГСЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин сообщил "Depo.Харьков", что в тушении пожара задействован вертолет.

"Он делает сбросы воды. Верхового пожара нет. Для того чтобы пожар не перешел в верховой, была задействована авиация", – отметил он.

Дробот позже обновил свой пост, написав, что пожарные не справляются.

"Срочно нужна помощь пожарным. Кто может, выезжайте прямо сейчас", – написал он.