Пожар на заминированной территории Донбасса потушили

Пожар возле Станицы Луганской вспыхнул 1 сентября и вызвал взрывы на заминированной территории. Его причиной могла стать человеческая неосторожность, считают в штабе операции Объединенных сил.

Еще два пожара в Луганской области продолжают тушить Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Спасатели ликвидировали пожар, вспыхнувший возле Станицы Луганской в Луганской области. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил в Facebook.

В штабе отмечают, что там горела сухая трава, а причиной возгорания могла стать человеческая неосторожность. Пожар произошел 1 сентября на заминированной территории и привел к множественным взрывам. В результате одного из них пострадал спасатель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Также сообщается, что локализирован пожар возле Новолуганска Донецкой области, который вспыхнул ночью 2 сентября. Еще два пожара в Попаснянском районе Луганской области продолжают тушить. Там огнем охвачено около 15 гектаров леса.

1 сентября в ГСЧС сообщали о пожаре на площади 5 гектаров в поселке Боровское возле Северодонецка.