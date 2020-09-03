Зеленский заработал деньги кровавым потом – Филимонов

Украинский актер, шоумен и телеведущий Олег Филимонов считает, что его бывший коллега по цеху, ныне президент Украины Владимир Зеленский взвалил на себя огромную ношу, выйдя из зоны собственного комфорта. Об этом он сказал в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона.

"Популярнейший актер, блестящий. Очень умный, очень предприимчивый человек, который создал медиаимперию и успешно ею руководил, заработал много денег. Причем заработал именно кровавым потом. Конечно, такой человек не может не вызывать уважение. Он не может не вызывать восторг. Я ехал голосовать за Зеленского из Карловых Вар в Прагу и простоял 2,5 часа в очереди в посольство. Именно потому, что я хотел отдать голос. Мы с Лорочкой встали в эту очередь и стояли. И не вся очередь была, честно говоря, за Зеленского", – сказал Филимонов.

Филимонов пожелал Зеленскому не останавливаться.

"Я понимаю, что медленно… Я даже когда с ним разговаривал, сказал: "Владимир Александрович, меня все устраивает, кроме темпа"… На что он ответил: "Невозможно всю эту заржавевшую машину, которая с большим трудом поворачивается, [быстро] сдвинуть. Противодействие ужасное". Мне тоже будет ужасное противодействие. Я это понимаю", – добавил он.

Филимонов: Труханов – мачо, спортсмен. При встрече можем с ним обняться. Читайте полную версию интервью

31 августа стало известно, что Филимонова выдвинули кандидатом в мэры Одессы от партии "Слуга народа".

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартует 5 сентября.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube



