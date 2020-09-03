ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Филимонов: Одесса всегда стояла на трех "м" – моряки, медицина и музыканты

Одессе необходимо вернуть ее особый колорит, часть которого сейчас оказалась утраченной. Об этом в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона сказал украинский актер, шоумен и телеведущий Олег Филимонов.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Филимонов хочет вернуть легендарный дух Одессы
Филимонов хочет вернуть легендарный дух Одессы
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Необходимо вернуть дух в Одессу, ее легенду и присущие только этому городу вещи, которые сейчас утеряны. Об этом в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона сказал украинский актер, шоумен и телеведущий Олег Филимонов, принявший решение баллотироваться в мэры Одессы от партии "Слуга народа".

"Конечно же, этот колорит в каких-то местах Одессы есть. Мне бы хотелось, чтобы этот колорит вернулся. Не локально, в какие-то точки Одессы… Конечно, можно сегодня пройти по улице Лазарева, по Молдаванке, на Косвенную зайти, где я жил когда-то, и встретить людей, которые говорили: "Кудой ты пошел? Иди сюдой". Но не в этом дело. Дело не в этой некой местечковости, в хорошем смысле этого слова", – уточнил он.

По словам артиста, Одесса всегда стояла на трех "м": это моряки, то есть море, медицина и музыканты, но на самом деле Одесса была значительно богаче.

Филимонов: Труханов – мачо, спортсмен. При встрече можем с ним обняться. Читайте полную версию интервью

31 августа стало известно, что Филимонова выдвинули кандидатом в мэры Одессы от партии "Слуга народа".

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартует 5 сентября.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube


Теги: Дмитрий Гордон, Одесса, интервью, Олег Филимонов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мне карантин пошел на пользу". 70-летний Паперный похудел на 12 килограммов
"Мне карантин пошел на пользу". 70-летний Паперный похудел на 12 килограммов
"Если вы считаете, что с ней все в порядке, я не знаю, что откроет вам глаза". Фаны Спирс обсуждают ее странное видео
"Если вы считаете, что с ней все в порядке, я не знаю, что откроет вам глаза". Фаны Спирс обсуждают ее странное видео
"Повезло, что машина не упала с моста". Комаров стал случайным свидетелем ДТП. Фото
"Повезло, что машина не упала с моста". Комаров стал случайным свидетелем ДТП. Фото
Полякова и alyona alyona митингуют под Кабмином против запрета на концерты
Полякова и alyona alyona митингуют под Кабмином против запрета на концерты
"Не думала, что когда-нибудь выставлю это". Димопулос разделась, чтобы показать, как изменилась ее фигура после похудения
"Не думала, что когда-нибудь выставлю это". Димопулос разделась, чтобы показать, как изменилась ее фигура после похудения
  Санина в мокрой футболке показала репетицию танца с Жуком. Видео
  Санина в мокрой футболке показала репетицию танца с Жуком. Видео
"Я же запретила выкладывать это фото". Похудевший Топалов разозлил в сети Тодоренко
"Я же запретила выкладывать это фото". Похудевший Топалов разозлил в сети Тодоренко
  "Что за клоуны? Убери их. Бесят!" Ефросинина рассказала о своей первой халтуре на корпоративе
  "Что за клоуны? Убери их. Бесят!" Ефросинина рассказала о своей первой халтуре на корпоративе
Невестка Шуфрича засветила соски под майкой
Невестка Шуфрича засветила соски под майкой
  "Вознесение". Иллюзионист Блейн совершил часовой полет с помощью гелиевых шаров
  "Вознесение". Иллюзионист Блейн совершил часовой полет с помощью гелиевых шаров
"Третье сентября". Шуфутинский показал новый клип на известную песню
"Третье сентября". Шуфутинский показал новый клип на известную песню
"Сосать арбуз", "Думаю, Потап доволен". Каменских устроила эротический фотосет с арбузом в рту
"Сосать арбуз", "Думаю, Потап доволен". Каменских устроила эротический фотосет с арбузом в рту
Нардеп Билозир оправдалась за сумку а-ля Hermès Kelly
Нардеп Билозир оправдалась за сумку а-ля Hermès Kelly
"Хуже, чем у балерин". Участник "Танцев со звездами" Мельник показал, как выглядят его ноги после тренировок на паркете
"Хуже, чем у балерин". Участник "Танцев со звездами" Мельник показал, как выглядят его ноги после тренировок на паркете
Поклонники Хайек в день рождения актрисы подарили ей Instagram-аккаунт
Поклонники Хайек в день рождения актрисы подарили ей Instagram-аккаунт
Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган основали продюсерскую компанию и подписали контракт с Netflix
Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган основали продюсерскую компанию и подписали контракт с Netflix
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Говорит Чапкис, а стыдно мне!". Зрители "Танцев со звездами" раскритиковали хореографа за оскорбление партнера Саниной
"Говорит Чапкис, а стыдно мне!". Зрители "Танцев со звездами" раскритиковали хореографа за оскорбление партнера Саниной
"Мужику за 50, а он все свои яйца напоказ выставляет!", "Какая хорошая анатомия". Тарзан показал тело в стрингах
"Мужику за 50, а он все свои яйца напоказ выставляет!", "Какая хорошая анатомия". Тарзан показал тело в стрингах
Владимир Кличко обнародовал "фото с телочками"
Владимир Кличко обнародовал "фото с телочками"
Жена 54-летнего Павлика показала его тещу
Жена 54-летнего Павлика показала его тещу
30 секунд уберегли от беды. Тополя рассказал, как незнакомый ребенок спас его с сыном от трагедии
30 секунд уберегли от беды. Тополя рассказал, как незнакомый ребенок спас его с сыном от трагедии
"Почему мой концерт отменяется в то время, когда в Киеве проходит концерт российского певца?" Полякова призвала коллег выйти на митинг в поддержку музыкальной индустрии
"Почему мой концерт отменяется в то время, когда в Киеве проходит концерт российского певца?" Полякова призвала коллег выйти на митинг в поддержку музыкальной индустрии
Савченко показала фото своего путешествия по Херсонской области и обратилась к украинцам
Савченко показала фото своего путешествия по Херсонской области и обратилась к украинцам
"Клевая беззубая принцесска!". Дочь Пугачевой и Галкина рассказала о своем отце. Видео
"Клевая беззубая принцесска!". Дочь Пугачевой и Галкина рассказала о своем отце. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS