Филимонов: Одесса всегда стояла на трех "м" – моряки, медицина и музыканты

Необходимо вернуть дух в Одессу, ее легенду и присущие только этому городу вещи, которые сейчас утеряны. Об этом в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона сказал украинский актер, шоумен и телеведущий Олег Филимонов, принявший решение баллотироваться в мэры Одессы от партии "Слуга народа".

"Конечно же, этот колорит в каких-то местах Одессы есть. Мне бы хотелось, чтобы этот колорит вернулся. Не локально, в какие-то точки Одессы… Конечно, можно сегодня пройти по улице Лазарева, по Молдаванке, на Косвенную зайти, где я жил когда-то, и встретить людей, которые говорили: "Кудой ты пошел? Иди сюдой". Но не в этом дело. Дело не в этой некой местечковости, в хорошем смысле этого слова", – уточнил он.

По словам артиста, Одесса всегда стояла на трех "м": это моряки, то есть море, медицина и музыканты, но на самом деле Одесса была значительно богаче.

Филимонов: Труханов – мачо, спортсмен. При встрече можем с ним обняться. Читайте полную версию интервью

31 августа стало известно, что Филимонова выдвинули кандидатом в мэры Одессы от партии "Слуга народа".

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартует 5 сентября.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube



