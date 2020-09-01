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Филимонов: После агрессии России я принял для себя жесткое решение: как бы меня ни приглашали, я отказался туда ездить

Украинский актер театра и кино, телеведущий, шоумен, участник команды КВН "Одесские джентльмены" Олег Филимонов в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что ни разу не был в России после 2014 года и воспринял российскую агрессию "как удар обухом по голове".

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Филимонов: Это больной вопрос для меня и больной момент...
Филимонов: Это больной вопрос для меня и больной момент...
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинский актер театра и кино, телеведущий, шоумен, участник команды КВН "Одесские джентльмены" Олег Филимонов в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что тяжело воспринял российскую агрессию против Украины в 2014 году. 

"Это больной вопрос для меня и больной момент... Я никогда не предполагал, что человек, который живет рядом с тобой, вдруг заходит к тебе в квартиру и говорит: "Слушай, давай я у тебя здесь поживу. Вот это твое, а туалет, коридор – мой..." Ты говоришь: "Каким образом? Как это может быть? Это же мое", – сказал Филимонов.

После агрессии, по словам актера, он принял решение не ездить в Россию. 

"Я воспринял это как удар обухом по голове. У меня в России было много знакомых, друзей, людей, с которыми я общался. Я там работал много, выступал, вел какие-то мероприятия. И я принял для себя жесткое решение: как бы меня туда ни приглашали, я отказался туда ездить. И с тех пор не ездил ни разу. Это моя принципиальная позиция", – подчеркнул актер.

Он рассказал, что практически ни с кем из живущих в России коллег не общается, за исключением сатирика Михаила Жванецкого и актеров из театра "Квартет И". 

"Если когда-то, даст бог, что-то поменяется, что-то выправится, то, может быть, удастся восстановить связи. Сейчас из тех людей, которые живут там постоянно, я общаюсь только с Михал Михалычем Жванецким, с ребятами из "Квартета"... И практически все", – сказал Филимонов.

Интервью с Филимоновым выйдет сегодня вечером на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00.

В начале 2014 года после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума Россия аннексировала украинский Крым. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным МИД Украины, за время агрессии РФ против Украины погибло 14 тыс. человек, 1,5 млн человек стали вынужденными переселенцами. 

Теги: Дмитрий Гордон, Крым, агрессия, российская агрессия, война в Украине, война на Донбассе, Олег Филимонов
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