Филимонов: Существуют "крепкие хозяйственники", а существуют визионеры. Я – визионер

Развитие Одессы не может базироваться лишь на том, что здесь есть море. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал украинский актер, шоумен и телеведущий Олег Филимонов, принявший решение баллотироваться в мэры города от партии "Слуга народа".

"Есть хорошее выражение из книги Кена Кизи "Пролетая над гнездом кукушки": "Я хотя бы попробовал". Я думаю, что надо отталкиваться от этого тезиса. Потому что я вижу всю ситуацию в общем. Я некий визионер. Существуют "крепкие хозяйственники", а существуют визионеры. Я не сравниваю себя, конечно, но, допустим, Илон Маск – визионер. Он увидел автомобиль Tesla – и сделал его. Он увидел [Crew] Dragon – и сделал. И этот корабль летает в космос – и возвращается на Землю. Понимаете? Стив Джобс увидел Apple – и сделал. Хотя сам не крутил гайку и не паял микросхемы. Необходимо видеть: город занепадає, Одесса превращается в город выходного дня. Приезжают люди, потому что есть море, есть где жить… Они приезжают на пару дней оставить какие-то денежки. Но так город не может развиваться. Это неправильно. Море останавливается в октябре…" – уточнил он.

Филимонов: Труханов – мачо, спортсмен. При встрече можем с ним обняться. Читайте полную версию интервью

31 августа стало известно, что Филимонова выдвинули кандидатом в мэры Одессы от партии "Слуга народа".

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартует 5 сентября.

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