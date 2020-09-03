Филимонов: Мои лучшие роли – дамские. Я жил в одесской коммунальной квартире и на женщин насмотрелся

На вопрос основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона, тяжело ли играть женщин, украинский актер, шоумен и телеведущий Олег Филимонов ответил, что нет.

"Я жил в одесской коммунальной квартире и на женщин насмотрелся, особенно на одесских. Я с них писал свои образы", – уточнил он.

Актер рассказал о курьезном случае, произошедшем с ним, когда он играл одну из своих женских ролей.

"Один раз я по запаре в женском гриме пошел в туалет. И, естественно, ломанулся в мужской. И такой вой начался: "Шо ты, курва..." В общем, я не буду продолжать, потому что это неприлично… Я сказал: "Я свой, ребята. Вот он я", – сказал он.

Филимонов: Труханов – мачо, спортсмен. При встрече можем с ним обняться. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО

Видео: Дмитрий Гордон / YouTube



