US Open. Козлова проиграла шестой сеяной

Теннисистка из Украины Катерина Козлова в матче второго раунда Открытого чемпионата США по теннису уступила Петре Квитовой из Чехии – 6:7, 2:6.

Квитова вышла в третий круг Фото: ЕРА

Во втором круге Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке, Катерина Козлова из Украины проиграла шестому номеру посева Петре Квитовой из Чехии, информирует официальный сайт соревнований.

В первой партии украинка имела сетбол при счете 5:4 на своей подаче, но Квитова отыгралась, а тай-брейк завершила со счетом 7:3 в свою пользу.

Во второй партии Козлова дважды уступила свою подачу и проиграла 2:6.

Двукратная чемпионка Wimbledon Квитова сейчас занимает 12-е место в мировой табели о рангах, Козлова – 99-я.

В первом круге US Open Козлова победила Уитни Осуигве из США.

В основной сетке турнира осталось две представительницы Украины – Даяна Ястремская и Марта Костюк.