US Open. Дебютантка из Украины Костюк вышла в третий круг

18-летняя Марта Костюк из Украины в матче Открытого чемпионата США по теннису обыграла сеяную 31-й Анастасию Севастову из Латвии.

Костюк прошла уже двух соперниц на US Open Фото: ЕРА (архив)

Во втором круге Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке, 18-летняя украинка Марта Костюк выиграла у 30-летней латвийской спортсменки Анастасии Севастовой – 6:3, 7:6, информирует официальный сайт соревнований.

Матч продолжался 80 минут.

В первом сете Костюк один раз взяла подачу соперницы. Во втором теннисистки удерживали свою подачу вплоть до тай-брейка. Уступая в 13-м гейме 2:5, украинка выиграла пять мячей подряд, что принесло ей победу в матче.

Севастова была посеяна под 31-м номером. Она занимает 45-е место в мировом рейтинге.

Костюк (№137 в рейтинге WTA) впервые в карьере принимает участие в US Open. Ее соперницей в третьем круге станет победительница пары Наоми Осака (Япония) – Камила Джорджи (Италия).

US Open – первый турнир Большого шлема, который проводится после паузы, связанной с пандемией коронавируса.