"Не хочу быть ни с кем, кроме тебя". 25-летняя Свитолина обнародовала признание в любви своему 34-летнему бойфренду

25-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина назвала своего бойфренда, 34-летнего французского теннисиста Гаэля Монфиса своим супергероем.

25-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина обнародовала на своей странице подборку совместных фото с бойфрендом, французским теннисистом Гаэлем Монфисом, которому 1 сентября исполнилось 34 года.

"С днем рождения, мой супергерой. С тобой каждый день – приключение. Несмотря на все трудности, взлеты и падения, не хочу быть ни с кем, кроме тебя", – написала она.

Свитолина родилась в 1994 году в Одессе. В январе 2019 года спортсменка призналась, что встречается с Монфисом.

Ранее Свитолина состояла в отношениях с с британским крикетистом Рисом Топли.