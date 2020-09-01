"Не хочу быть ни с кем, кроме тебя". 25-летняя Свитолина обнародовала признание в любви своему 34-летнему бойфренду

25-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина обнародовала на своей странице подборку совместных фото с бойфрендом, французским теннисистом Гаэлем Монфисом, которому 1 сентября исполнилось 34 года.
"С днем рождения, мой супергерой. С тобой каждый день – приключение. Несмотря на все трудности, взлеты и падения, не хочу быть ни с кем, кроме тебя", – написала она.
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Happy birthday to my superhero New adventure every day. Thank you for sharing your love, enormous passion and endless energy EVERY.SINGLE.DAY. Through thick and thin, ups and downs - wouldn’t want to be here with anyone but you @iamgaelmonfils * * . * . * . * . * Thank you @be.like.yellow Really awesome
Свитолина родилась в 1994 году в Одессе. В январе 2019 года спортсменка призналась, что встречается с Монфисом.
Ранее Свитолина состояла в отношениях с с британским крикетистом Рисом Топли.