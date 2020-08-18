Украинка попала в рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира

Forbes представил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира, возглавляет его 22-летняя теннисистка из Японии Наоми Осака. В списке есть и украинка – теннисистка Элина Свитолина.

Свитолина заняла седьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок по версии Forbes Фото: ЕРА

Украинская теннисистка Элина Свитолина попала в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии Forbes. Всего в списке, возглавляемом 22-летней японской теннисисткой Наоми Осака, девять теннисисток и одна футболистка.

По информации издания, Осака за год заработала $37,4 млн, из них $3,4 млн в качестве призовых, остальные – по контрактам со спонсорами. На втором месте – Серена Уильямс (США, $36 млн), на третьем – Эшли Барти (Австралия, $13,1 млн).

Украинка Свитолина находится на седьмом месте рейтинга с общим доходом $6,4 млн, из них призовой фонд – $5,4 млн.

Также в список самых высокооплачиваемых спортсменок попали теннисистки Симона Халеп, Бьянка Андрееску, Гарбинье Мугуруса, София Кенин, Анжелика Кербер. Замыкает список футболистка, нападающая американской команды “Орландо Прайд” Алекс Морган с доходом $4,6 млн.