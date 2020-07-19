Свитолина провально выступила на втором выставочном турнире в Берлине

На втором выставочном турнире Bett1 Aces в Берлине первая ракетка Украины Элина Свитолина в полуфинале проиграла Анастасии Севастовой из Латвии, а в поединке за третье место – Андреа Петкович из Германии.

Свитолина сыграла на двух выставочных турнирах в Берлине Фото: ЕРА

Первая ракетка Украины и пятая в мировом рейтинге Элина Свитолина не сумела занять призовое место на проходившем в Берлине втором выставочном турнире Bett1 Aces. Об этом 19 июля сообщает "Большой теннис Украины".

Сегодня украинка играла матч за третье место против Андреа Петкович из Германии и уступила в двух сетах – 4:6, 6:7.

18 июля Свитолина проиграла полуфинальный поединок на турнире, уступив Анастасии Севастовой из Латвии с разгромным счетом 1:6, 1:6.

Первый выставочный турнир Bett1 Aces в Берлине первая ракетка Украины выиграла 17 июля. В полуфинале Свитолина обыграла Севастову.

Турниры проходили на хардовом покрытии.