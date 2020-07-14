Свитолина вышла в финал выставочного турнира в Берлине

В полуфинале выставочного теннисного турнира Bett1 Aces в Берлине первая ракетка Украины Элина Свитолина со счетом 7:6, 6:3 выиграла у Анастасии Севастовой из Латвии.

Свитолина является пятой ракеткой мира

Фото: ЕРА

14 июля в Берлине первая ракетка Украины и пятая в мире Элина Свитолина выиграла полуфинальный поединок в рамках выставочного теннисного турнира Bett1 Aces. Обзор матча разместил YouTube-канал TennisPoint. Соперницей украинки была Анастасия Севастова из Латвии, пятая ракетка мира одержала победу в двух сетах, итоговый результат – 7:6, 6:3. В финале Свитолина сыграет с победителем пары Петра Квитова (Чехия) – Кики Бертенс (Нидерланды). Севастова занимает в мировом рейтинге 43-ю позицию, Квитова – 12-ю, Бертенс – седьмую. На позапрошлой неделе Свитолина не сумела выйти в полуфинал выставочного турнира в Швейцарии.