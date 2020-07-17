Свитолина выиграла выставочный турнир в аэропорту Берлина

Соперницей украинской теннисистки Элины Свитолиной в финале турнира Bett1 Aces в Берлине была чешка Петра Квитова.

Свитолина: Мне пришлось хорошо побороться, чтобы выиграть, я очень довольна своим выступлением Фото: Elina Svitolina / Facebook

Первая ракетка Украины и пятая в мировом женском рейтинге теннисистка Элина Свитолина выиграла выставочный турнир Bett1 Aces Berlin в Германии со счетом 3:6, 6:1, 10:5, сообщает "Большой теннис Украины" 17 июля.

В финале Свитолина встретилась с чешкой Петрой Квитовой, которая является 12-й ракеткой мира.

Финальный матч из-за плохой погоды был перенесен с 15 июля на 17-е. Было также изменено покрытие корта, вместо травяного газона, где прошел полуфинал, теннисистки вышли на хард, сооруженный в одном из ангаров аэропорта Берлина, отмечают "Факты".

"Я не ожидала, что нужно будет заканчивать первый этап на харде, но нужно уметь подстраиваться. Возможно, для меня это было небольшое преимущество. Мне пришлось сегодня хорошо побороться, чтобы выиграть, я очень довольна своим выступлением", – сказала Свитолина.