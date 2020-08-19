Свитолина "расстреляла" своего бойфренда теннисными мячами. Видео

Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее возлюбленный, французский теннисист Гаэль Монфис показали, как развлекаются во время тренировки.

Французский теннисист Гаэль Монфис разместил в Twitter ролик, в котором его девушка, украинская теннисистка Элина Свитолина продемонстрировала рисковый трюк на корте с "расстрелом" теннисными мячами.

Во время тренировки Свитолина ударила мячами о стену, возле которой стоял Монфис – так, что удары пришлись близко от него.

"Когда у твоей девушки плохое настроение в понедельник. Не повторяйте это дома", – написал возлюбленный теннисистки.

When ur girl doesn’t feel good on Monday *

( * don’t try this at home * )#MondayMood pic.twitter.com/jxKZ3tDjIn — Gael Monfils (@Gael_Monfils) August 17, 2020

Свитолина в январе 2019 года призналась, что встречается с Монфисом. На корте после матча со словацкой теннисисткой Викторией Кужмовой Свитолина намекнула, что с Монфисом они состоят в определенных отношениях.

Роман с британским крикетистом Рисом Топли Свитолина завершила в конце зимы 2018 года.

Элина Свитолина родилась 12 сентября 1994 года в Одессе. Она победительница 15 турниров WTA. Свитолина – первая ракетка Украины и пятая ракетка мира. В 2020 году Свитолина попала в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии Forbes.